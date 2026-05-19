Suzano Vôlei contrata central Álvaro, de Guarulhos, para a temporada 26/27

O Suzano Vôlei segue anunciando seu novo elenco para a temporada 2026/27 e, nesta terça-feira (19/05), o Clube do Alto Tietê confirmou a contratação do central Álvaro, que chega após duas temporadas no Vôlei Guarulhos para reforçar o meio de rede do Clube do Alto Tietê.



O central de 26 anos que, inclusive, já foi treinado pelo novo técnico do Suzano, Nery Tambeiro, é natural de Manga (MG) e tem 2,00m, sendo um dos destaques do elenco guarulhense das últimas duas temporadas ao estar no top-10 de maiores bloqueadores na Superliga anterior com 45 tentos no fundamento.



Álvaro acumula importantes experiências dentro e fora do Brasil e chega para reforçar o meio de rede suzanense. Na carreira, o mineiro atuou nos times Sada Cruzeiro, Saint Quentin Volley-FRA, Brasília Vôlei e Araguari Vôlei antes de vir ao voleibol paulista em 2024, quando iniciou sua passagem em Guarulhos. Pelos cruzeirenses, o central já foi campeão estadual e da Copa Brasil e, agora, a expectativa é ajudar Suzano a voltar a ser campeão.



O novo reforço exaltou a história do voleibol suzanense e afirmou estar confiante para fazer uma grande temporada. "Estou muito feliz em chegar e fazer parte do projeto do Suzano, um time consolidado e que vem crescendo cada vez mais. A cidade tem muita história no esporte e espero poder ajudar a buscar ainda mais conquistas com essa camisa", disse Álvaro.

