Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 19 de maio de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 19/05/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Suzano Vôlei contrata central Álvaro, de Guarulhos, para a temporada 26/27

Novo paredão suzanense vai reeditar parceria com Nery Tambeiro após duas temporadas no rival suzanense

19 maio 2026 - 12h30Por da Reportagem Local
Suzano Vôlei contrata central Álvaro, de Guarulhos, para a temporada 26/27Suzano Vôlei contrata central Álvaro, de Guarulhos, para a temporada 26/27 - (Foto: Mauro Horita/Vôlei Guarulhos)

O Suzano Vôlei segue anunciando seu novo elenco para a temporada 2026/27 e, nesta terça-feira (19/05), o Clube do Alto Tietê confirmou a contratação do central Álvaro, que chega após duas temporadas no Vôlei Guarulhos para reforçar o meio de rede do Clube do Alto Tietê.

O central de 26 anos que, inclusive, já foi treinado pelo novo técnico do Suzano, Nery Tambeiro, é natural de Manga (MG) e tem 2,00m, sendo um dos destaques do elenco guarulhense das últimas duas temporadas ao estar no top-10 de maiores bloqueadores na Superliga anterior com 45 tentos no fundamento.

Álvaro acumula importantes experiências dentro e fora do Brasil e chega para reforçar o meio de rede suzanense. Na carreira, o mineiro atuou nos times Sada Cruzeiro, Saint Quentin Volley-FRA, Brasília Vôlei e Araguari Vôlei antes de vir ao voleibol paulista em 2024, quando iniciou sua passagem em Guarulhos. Pelos cruzeirenses, o central já foi campeão estadual e da Copa Brasil e, agora, a expectativa é ajudar Suzano a voltar a ser campeão.

O novo reforço exaltou a história do voleibol suzanense e afirmou estar confiante para fazer uma grande temporada. "Estou muito feliz em chegar e fazer parte do projeto do Suzano, um time consolidado e que vem crescendo cada vez mais. A cidade tem muita história no esporte e espero poder ajudar a buscar ainda mais conquistas com essa camisa", disse Álvaro.
 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Mogi Basquete encerra temporada histórica entre os oito melhores times do Brasil
Esportes

Mogi Basquete encerra temporada histórica entre os oito melhores times do Brasil

Ancelotti convoca os 26 jogadores para a Copa e chama Neymar pela 1ª vez
Esportes

Ancelotti convoca os 26 jogadores para a Copa e chama Neymar pela 1ª vez

Suzano Vôlei renova contrato do líbero Taichi
Esportes

Suzano Vôlei renova contrato do líbero Taichi

Itaquá goleia União Mogi por 4 a 1 em 'clássico regional' pela 'Bezinha' do Paulista
Esportes

Itaquá goleia União Mogi por 4 a 1 em 'clássico regional' pela 'Bezinha' do Paulista

Brasileirão: Flamengo empata com Athletico-PR e "ajuda" Palmeiras
Esportes

Brasileirão: Flamengo empata com Athletico-PR e "ajuda" Palmeiras

Botafogo vence Corinthians pelo Brasileirão com três de Arthur Cabral
Esportes

Botafogo vence Corinthians pelo Brasileirão com três de Arthur Cabral