Suzano Vôlei vence clássico fora de casa e enfrentará Sesi Bauru na semifinal do Paulista 2024

Na noite da última sexta-feira (27/09), o Suzano Vôlei encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista de 2024 com uma vitória de 3 sets a 0 (21x25 | 23x25 | 32x34) sobre o Vedacit Vôlei Guarulhos e garantiu a 2ª melhor campanha da etapa classificatória do Estadual. Agora, o time do Alto Tietê enfrentará o Sesi Bauru na disputa por uma vaga na grande final do torneio, com o primeiro jogo marcado para a próxima terça-feira (01/10).

Focado em garantir a melhor posição possível pensando no chaveamento para o mata-mata, o time do técnico Pedro Uehara, o Peu, foi ao Ginásio da Ponte Grande com foco total na conquista dos três pontos. Para isso, a equipe teria que derrubar os atuais campeões paulistas em seus domínios e o desafio foi cumprido.

Desde a primeira parcial, o Suzano demonstrou superioridade em relação aos mandantes, imprimindo um forte ritmo com muito volume de jogo em quadra. Mesmo diante da pressão da torcida adversária e de uma partida tensa, o time visitante não abaixou a cabeça ao longo das parciais, sobrepondo-se ao longo dos sets para vencer o Vedacit em seus domínios após três derrotas seguidas nos clássicos disputados em Guarulhos.

O resultado deixou o Suzano com a vice-liderança geral da fase classificatória ao somar 18 pontos ao longo de sete partidas, conquistando um total de seis vitórias e uma campanha invicta longe de seus domínios. Agora, o próximo desafio na busca pelo 11° título paulista será nas semifinais contra o Sesi Bauru, terceiro colocado geral, ao passo que o outro duelo será disputado entre Vôlei Renata, de Campinas, e Vedacit Vôlei Guarulhos.

A primeira partida da série semifinal acontecerá nesta terça-feira (01/10), às 20 horas, em Bauru, ao passo que o segundo e decisivo duelo será disputado em Suzano na próxima sexta-feira (04/10), às 21 horas. Em caso de uma vitória para cada equipe, será disputado um set extra (golden set) na casa do time do Alto Tietê para definição do primeiro finalista do Paulista 2024.

Peu destacou que a equipe vem crescendo e, para a primeira reta decisiva da temporada, o objetivo é manter foco absoluto na busca pelo 11° título estadual da história da cidade. "Estamos trabalhando muito desde o início da pré-temporada, ainda em junho, para chegar aqui. Viemos a Guarulhos, um lugar sempre difícil de jogar, e saímos com um bom resultado, o que mostra nosso comprometimento com essa camisa e essa torcida. Estamos confiantes para as semifinais, vamos dar nosso máximo para voltar à final em 2024", destacou.