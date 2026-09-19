Corinthians recebe o fluminense na neo química arena em busca de recuperação

O domingo será de mais um grande confronto pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians e Fluminense se enfrentam neste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 28ª rodada da competição.
O Corinthians entra em campo tentando reagir no Brasileirão. A equipe comandada por Fernando Diniz vem de derrota por 2 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, e ocupa a 13ª posição, com 32 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento.
O resultado ampliou para cinco a sequência de derrotas do Timão na competição.