Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 02 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 02/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Torneio de ginástica rítmica reúne cidades de SP; Suzano se destaca com maior quantidade de troféus

Evento ocorreu na Arena Max Feffer, em Suzano

02 junho 2026 - 14h53Por Guilherme Cerqueira da Reportagem Local
DESTAQUES Esther Aparecida (Nivel B: Mãos Livres - Categoria Pré Infantil Nota 8,8) e Ana Luiza Mecca (Nivel Baby: Mãos Livres - Categoria Baby Nota 8,55)DESTAQUES Esther Aparecida (Nivel B: Mãos Livres - Categoria Pré Infantil Nota 8,8) e Ana Luiza Mecca (Nivel Baby: Mãos Livres - Categoria Baby Nota 8,55) - (Foto: Divulgação)

O “Torneio GR Brasil” de ginástica rítmica, que ocorreu neste sábado (30) e domingo, (31) reuniu 50 equipes, e 1.800 atletas. Entre as equipes campeãs estão Suzano Futebol Clube; Associação Desportiva São Caetano do Sul; e a equipe de Osasco. O evento ocorreu na Arena Max Feffer, em Suzano. O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e o presidente da Câmara de Suzano estiveram presentes no evento.

Entre os ganhadores, a Associação Desportiva São Caetano do Sul recebeu o troféu de maior número de ginastas presentes, contando com 185 atletas no sábado, enquanto Osasco recebeu no domingo o mesmo troféu, levando 123 ginastas. Já Suzano recebeu o troféu de campeã no nível baby, nível corda, vice-campeã no nível A além de ficar em terceiro lugar no nível B.

A diretora, coordenadora e técnica de ginástica rítmica da equipe Suzano Futebol Clube, Elvira Viggiano, parabenizou o desempenho da equipe, e pontuou que o município está bem representado na competição. “Contamos com 85 ginastas representando a cidade, entre elas 25 foram destaques. 4 atletas levaram as maiores notas de suas categorias”, afirmou. Além de destacar que tem esperanças de a equipe garantir maior destaque nas próximas edições.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Suzano, Câmara de Suzano, Secretária de Saúde de Suzano, familiares dos atletas e de toda a comissão técnica.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde
Esportes

Seleção brasileira desembarca nos EUA e faz primeiro treino à tarde

Suzanense cria hino para a Copa do Mundo de 2026
Esportes

Suzanense cria hino para a Copa do Mundo de 2026

João Fonseca derrota Casper Ruud e vai às quartas de Roland Garros
Esportes

João Fonseca derrota Casper Ruud e vai às quartas de Roland Garros

IAC passa para as oitavas de final; União Mogi vence e entra na Zona de Classificação
'BEZINHA'

IAC passa para as oitavas de final; União Mogi vence e entra na Zona de Classificação

Ancelotti escala 2 times e seleção se despede com goleada sobre Panamá
Esportes

Ancelotti escala 2 times e seleção se despede com goleada sobre Panamá

Ancelotti define seleção para jogo com Panamá e garante Neymar na Copa
Esportes

Ancelotti define seleção para jogo com Panamá e garante Neymar na Copa