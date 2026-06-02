Torneio de ginástica rítmica reúne cidades de SP; Suzano se destaca com maior quantidade de troféus

O “Torneio GR Brasil” de ginástica rítmica, que ocorreu neste sábado (30) e domingo, (31) reuniu 50 equipes, e 1.800 atletas. Entre as equipes campeãs estão Suzano Futebol Clube; Associação Desportiva São Caetano do Sul; e a equipe de Osasco. O evento ocorreu na Arena Max Feffer, em Suzano. O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e o presidente da Câmara de Suzano estiveram presentes no evento.

Entre os ganhadores, a Associação Desportiva São Caetano do Sul recebeu o troféu de maior número de ginastas presentes, contando com 185 atletas no sábado, enquanto Osasco recebeu no domingo o mesmo troféu, levando 123 ginastas. Já Suzano recebeu o troféu de campeã no nível baby, nível corda, vice-campeã no nível A além de ficar em terceiro lugar no nível B.

A diretora, coordenadora e técnica de ginástica rítmica da equipe Suzano Futebol Clube, Elvira Viggiano, parabenizou o desempenho da equipe, e pontuou que o município está bem representado na competição. “Contamos com 85 ginastas representando a cidade, entre elas 25 foram destaques. 4 atletas levaram as maiores notas de suas categorias”, afirmou. Além de destacar que tem esperanças de a equipe garantir maior destaque nas próximas edições.

O evento contou com o apoio da Prefeitura de Suzano, Câmara de Suzano, Secretária de Saúde de Suzano, familiares dos atletas e de toda a comissão técnica.