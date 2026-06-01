João Fonseca derrota Casper Ruud e vai às quartas de Roland Garros

João Fonseca segue escrevendo um dos capítulos mais marcantes do tênis brasileiro nos últimos anos. Neste domingo (31), o carioca de 19 anos derrotou o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, com parciais de 7-5, 7-6 (10-8), 5-7 e 6-2, em 3h55min, e garantiu vaga nas quartas de final de Roland Garros.

Com o resultado, Fonseca se torna o primeiro brasileiro a alcançar essa fase do torneio parisiense desde Gustavo Kuerten, em 2004, mesmo período que um brasileiro ficou sem chegar nesta fase em um Grand Slam.

O tricampeão de Roland Garros, inclusive, acompanhou a partida diretamente da quadra Philippe Chatrier e viu de perto mais um momento histórico do jovem tenista, apontado como principal nome da nova geração do país.

CLASSIFICAÇÃO

A classificação ganha relevância pelo calibre do adversário. Ruud, atual 16º do ranking mundial, construiu a carreira no saibro e chegou a duas finais de Roland Garros.

Dos 14 títulos conquistados pelo norueguês, 12 vieram na terra batida, superfície na qual se consolidou como um dos principais especialistas do circuito na última década.



PERSONALIDADE

João mostrou personalidade desde os primeiros games. Depois de escapar de uma oportunidade de quebra no nono game da parcial inicial, o brasileiro elevou o nível nos momentos decisivos e aproveitou a segunda chance de set point para fechar o primeiro set após 53 minutos.

Na sequência, abriu vantagem logo no início da segunda parcial ao quebrar o saque do rival.

Ruud reagiu, devolveu a quebra e levou a disputa ao tie-break, mas Fonseca manteve a consistência nos pontos mais importantes para ampliar a vantagem para 2 a 0.

Agora, o brasileiro terá pela frente o tcheco Jakub Mensik, que eliminou Andrey Rublev nas oitavas de final por 3 sets a 2, parciais de 6-3, 7-6 (8-6), 4-6, 2-6 e 6-3.