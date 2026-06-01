IAC passa para as oitavas de final; União Mogi vence e entra na Zona de Classificação

O Itaquá Athletico Clube (IAC) venceu o Barcelona-SP por 1 a 0 e está nas oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente ao quinto nível estadual).

O jogo ocorreu na manhã de domingo (31), no Campo do Brasil, em duelo válido pela sétima rodada da competição.

O IAC soma 19 pontos na liderança isolada do Grupo 4 (seis vitórias e um empate), o suficiente para carimbar o passaporte para o mata-mata.

Em outra partida, o União Mogi superou o Manthiqueira também por 1 a 0, no Nogueirão.

Com o resultado, o União Mogi salta para a terceira posição do Grupo 4, com 10 pontos (três vitórias, um empate e três derrotas), entrando na zona de classificação às oitavas de final.