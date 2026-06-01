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Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
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'BEZINHA'

IAC passa para as oitavas de final; União Mogi vence e entra na Zona de Classificação

Jogo ocorreu na manhã de domingo (31), no Campo do Brasil, em duelo válido pela sétima rodada da competição

01 junho 2026 - 08h53Por da Reportagem Local
IAC passa para as oitavas de final; União Mogi vence e entra na Zona de ClassificaçãoIAC passa para as oitavas de final; União Mogi vence e entra na Zona de Classificação - (Foto: Rooney Shamps/IAC)

O Itaquá Athletico Clube (IAC) venceu o Barcelona-SP por 1 a 0 e está nas oitavas de final do Campeonato Paulista da Segunda Divisão (equivalente ao quinto nível estadual). 

O jogo ocorreu na manhã de domingo (31), no Campo do Brasil, em duelo válido pela sétima rodada da competição.

O IAC soma 19 pontos na liderança isolada do Grupo 4 (seis vitórias e um empate), o suficiente para carimbar o passaporte para o mata-mata. 

Em outra partida, o União Mogi superou  o Manthiqueira também por 1 a 0, no Nogueirão.

Com o resultado, o União Mogi salta para a terceira posição do Grupo 4, com 10 pontos (três vitórias, um empate e três derrotas), entrando na zona de classificação às oitavas de final.