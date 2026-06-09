Trio brasileiro apita abertura da Copa do Mundo de 2026, no México

O jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, entre México e África do Sul, na quinta-feira (11), no Estádio Azteca, na Cidade do México, terá um trio brasileiro na arbitragem. Wilton Pereira Sampaio será o árbitro de campo, auxiliado pelos assistentes Bruno Pires e Bruno Boschilia.

É a terceira vez de Wilton Pereira Sampaio em Copas do Mundo. Na Rússia, em 2018, ele atuou como assistente de árbitro de vídeo (VAR). Em 2022, trabalhou como árbitro de campo.

Ao todo, nove profissionais de arbitragem representarão o Brasil na Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.

Para Netto Góes, diretor de arbitragem da CBF, a escalação do trio para um jogo desta magnitude é uma confirmação do reconhecimento da FIFA sobre o esforço da CBF na evolução da arbitragem nacional.

“A escalação de Wilton Pereira Sampaio, Bruno Pires e Bruno Boschilia para o jogo de abertura da Copa do Mundo é motivo de orgulho para toda a arbitragem brasileira. É o reconhecimento de um trabalho que vem sendo construído há muitos anos e que tem recebido atenção e investimentos em proporções inéditas na atual gestão, com investimento em formação, preparação física, capacitação técnica e profissionalização. Estar presente em uma partida dessa magnitude demonstra o respeito e a credibilidade que a arbitragem do Brasil conquistou no cenário internacional”, disse Góes.

"Pode parecer surpresa para muitos, mas para mim é a constatação de que temos uma arbitragem forte, uma das melhores do mundo… Nós estamos totalmente preparados para as mais importantes partidas da Copa, exceto jogos do Brasil, claro. Começamos a Copa trabalhando num jogo de Abertura, isso significa muito para cada um de nós que atua neste setor, no Brasil. Tenho certeza de que Wilton, Boschilia e Pires nos representarão com primor e será uma grande partida", disse Rodrigo Cintra, presidente da Comissão de Arbitragem da CBF.