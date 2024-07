União Suzano perde para Esporte Clube São Bernardo pela Copa Paulista

O União Suzano foi superado pelo Esporte Clube São Bernardo e segue sem vitória na Copa Paulista, após sete rodadas. Jogando em Guarulhos, onde a equipe do ABC Paulista manda os seus jogos, o Javali das Palmeiras perdeu de 2 a 0.

Alyson e Gustavo marcaram para os mandantes, que venceram pela primeira vez na competição. O resultado mantém o Cachorrão na quinta colocação do Grupo 5, seis pontos, dois a menos que o Juventus, o último time na zona de classificação.

A equipe suzanense, por sua vez, segue na lanterna com apenas três pontos. Até aqui, foram três derrotas e quatro empates. Faltam apenas três rodadas para o término da primeira fase.

Na próxima rodada, o União Suzano enfrenta o São Caetano, no próximo domingo (4), às 15 horas, no Suzanão. Um dia antes, no sábado (3), o Esporte Clube São Bernardo vai até o Canindé, em São Paulo, enfrentar a Portuguesa, às 15 horas.