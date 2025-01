União Suzano encara o Sertãozinho pela Série A3 no Suzanão

O União Suzano enfrenta nesta quarta-feira o Sertãozinho, às 15 horas, no Suzanão, pela Série A3 do Paulistão.

O time da cidade vem de uma vitória fora de casa e um empate contra o Lemense, também fora.

No último sábado, contra o Lemense, o Usac saiu atrás, mas buscou o empate com Werley Walter do Nascimento.

Para o jogo contra o Lemense, o técnico Edmilson de Jesus fez alguns ajustes no ataque do time. Na visão do treinador, pode aproveitar melhor as oportunidades criadas durante os jogos. Agora fica a expectativa para a partida desta quarta.

O Javali das Palmeiras está em 7º lugar na tabela da Série A3 com cinco pontos. O time tem dois empates e uma vitória nas três primeiras rodadas. O Sertãozinho é o nno colcado, com quatro pontos.