União Suzano vence o Araguainense e segue sonhando com a classificação na Copinha

O União Suzano se recuperou e venceu o União Araguainense, do Tocantins, por 2 a 0, pela segunda rodada do Grupo 24 da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste terça-feira (7). Os gols saíram no segundo tempo e foram marcados por Guilherme, de pênalti, e Amarildo, no final da partida. Foi a terceira vitória do time suzanenese na história da competição.

A vitória mantém o time de Suzano com chances de classificação para a última rodada. Já o Araguainense está eliminado e só cumpre tabela na rodada decisiva diante do Red Bull Bragantino.

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. As melhores chances foram dos donos da casa. A melhor delas em chute de fora da área, mas o goleiro Luiz Vitor fez boa defesa. Uma forte chuva caiu durante a partida, que ficou bastante truncada e com muitas faltas. Os times foram para os vestiários com o zero no placar.

A postura dos donos da casa no segundo tempo mudou. Foram nove tentativas do União Suzano, contra apenas uma do Guerreiro do Norte, que contou com a boa atuação do goleiro Luiz Vitor, executando ao menos seis defesas.

No entanto, a arbitragem viu pênalti em Riquelme. Na cobrança, Guilherme cobrou e abriu o placar para o Javali das Palmeiras. Precisando vencer, o União Araguainense foi para o ataque, mas no contra-ataque, Amarildo recebeu de Lucas Rocha, cortou o zagueiro e bateu no canto, tirando as possibilidades de defesa de Luiz Vitor e dando.

A vitória deixa o time suzanense com três pontos, na terceira posição da chave e com chances matemáticas de classificação. Na última rodada da fase de grupos, o Javali das Palmeiras encara o Avaí, às 15h15. Antes, às 13 horas, jogam Araguainense e Bragantino.