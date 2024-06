União Suzano visita o São Caetano pela Copa Paulista

O União Suzano visita o São Caetano, neste sábado (29), às 15 horas, no Suzanão. A partida é válida pela terceira rodada da Copa Paulista. A equipe suzanense ainda não venceu na competição.

Foram dois empates: 0 a 0 contra Oeste na estreia e 1 a 1 contra o Esporte Clube São Bernardo. São dois pontos somados que deixam a equipe suzanense dividindo a terceira posição do Grupo 5 com a Portuguesa, rigorosamente empatados na classificação.

Nesta primeira fase, são cinco grupos com cinco times e uma chave com seis equipes. Os três melhores de cada grupo passam de fase, além do melhor quarto colocado, totalizando 16 classificados para as oitavas de final.