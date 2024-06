União Suzano estreia na Copa Paulista com empate sem gols contra o Oeste

Jogando fora de casa, O União Suzano empatou sem gols contra o Oeste, pela 1ª rodada da Copa Paulista. A partida foi disputada na tarde desta segunda-feira (17), em Santana do Parnaíba, na Grande São Paulo.

O Javali das Palmeiras está no Grupo 5 da competição, com Esporte Clube São Bernardo, São Caetano, Juventus, Portuguesa, além do Oeste. A equipe de Suzano jogará pela segunda da competição no domingo (23), às 15 horas, contra o Esporte Clube São Bernardo, no Suzanão.

Nesta primeira fase, as equipes foram divididas em cinco grupos regionalizados, sendo quatro cinco e um com seis equipes, onde se enfrentarão em turno e returno. As três melhores de cada chave, além do quarto melhor colocado no geral, avançam às oitavas de final que, assim como as quartas e as semifinais acontecem em jogos de ida e volta com o empate no placar agregado sendo decidido nos pênaltis.

Paulista da Segunda Divisão