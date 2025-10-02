LANCE LIVRE 02-10-2025

Orçamento do Estado

Assim como as prefeituras das cidades do Alto Tietê, o Governo do Estado de São Paulo apresentou projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2026, que prevê receitas de R$ 382 bilhões para o próximo ano.



Alesp

A proposta, no caso do Estado, é encaminhado à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).



Expectativa

do Alto Tietê

A grande expectativa é saber se obras, previstas para o Alto Tietê, estão incluídas no Orçamento estadual de 2026.



Destaques

Entre os destaques da proposta está a destinação de mais de R$ 30 bilhões para investimentos, em todo o Estado, para obras estruturantes e a ampliação de serviços públicos de qualidade.



Obras

A Coluna Lance-Livre pesquisou o Orçamento estadual. Há a confirmação, por exemplo, obras da modernização das linhas ferroviárias e das rodovias estaduais.



Rodoanel Norte

Também estão contemplados recursos para o término do Rodoanel Norte e para iniciativas como o início da construção do Túnel Imerso Santos-Guarujá, a implantação do Trem Intercidades (São Paulo–Campinas) e a criação do Centro Administrativo de São Paulo, projeto emblemático de revitalização urbana no centro da capital.



SuperAção

Entre os destaques do orçamento está também o Programa SuperAção SP, lançado em 2025, que integra diversas secretarias em ações voltadas à superação da pobreza extrema, à segurança alimentar e à inclusão socioprodutiva da população mais vulnerável, promovendo emancipação e autonomia por meio de capacitação e inserção no mercado de trabalho.



Fonte

A iniciativa conta com fonte adicional de recursos, o que representa um crescimento de cerca de 50% no orçamento da secretaria.