LANCE LIVRE 29-04-2026

Tarcísio inaugura Fatec em Suzano

Integrantes do cerimonial do Palácio dos Bandeirantes iniciaram os preparativos para a visita do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) a Suzano. Ele vai inaugurar a unidade da Faculdade de Tecnologia (Fatec) no Jardim Monte Cristo.



Reencontro com Ricardo Nunes

O ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), se reencontrou com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nesta segunda-feira (27).



1ª reunião após deixar o cargo

Foi a primeira reunião depois de ter deixado oficialmente a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Capital. “Hoje pude reencontrar esse grande líder, meu amigo prefeito Ricardo Nunes, no qual tive o grande privilégio de trabalhar em conjunto durante 15 meses, a frente da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo”, disse Ashiuchi.



Papo em dia

Para ele, “foi um momento de colocar o papo em dia e alinhar novos projetos para a cidade e o Estado como um todo, com uma pessoa que é referência!”, acrescentou.



Amizade e parceria

“Muito feliz em contar com essa amizade e parceria. Seguimos fortalecendo essa relação de trabalho, pautada pelo compromisso com políticas públicas consistentes e resultados concretos para a população”, acrescentou.



Pré-candidato

O ex-prefeito de Suzano é pré-candidato a deputado estadual pelo PL. Ele deixou a secretaria na Capital por conta da legislação eleitoral.