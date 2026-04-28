LANCE LIVRE 28-04-2026

Decreto da Fatec

Com a proposta de ampliar a oferta do Ensino Superior Tecnológico e do Ensino Técnico no Estado, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinou decreto que cria quatro Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e uma Escola Técnica Estadual (Etec).



Documento

O documento foi publicado no Diário Oficial do Estado.

As novas Fatecs, localizadas nos municípios de Ilha Solteira, Paulínia e Suzano, iniciaram as atividades em fevereiro. A implantação da faculdade de Limeira está prevista para 2027.



229

Com as faculdades e escola recém-criadas, o Centro Paula Souza (CPS) passa a administrar 87 Fatecs e 229 Etecs.



Unidade em Suzano

O valor do investimento do Estado na construção da sede da Fatec é de R$ 29,1 milhões. O terreno foi cedido pela Prefeitura.

Atividades

As atividades da faculdade começaram neste semestre com os cursos superiores de tecnologia em Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores, ambos com 40 vagas à noite (25 pelo Vestibular e 15 pelo Provão).



Flávio Bolsonaro

O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), deputado estadual André do Prado (PL), postou foto nas redes sociais ao lado do deputado federal Guilherme Derrite e do senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro.



Momento de diálogo

“Um momento de diálogo, troca de ideias e alinhamento com quem tem compromisso com o Brasil. Boas conversas, visão de futuro e trabalho sério”, disse André do Prado.





Vaga no Senado

Ele é cotado para disputar as eleições buscando vaga para o Senado.