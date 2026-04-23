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Jornal Diário de Suzano - 23/04/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 23-04-2026

23 abril 2026 - 05h00Por editoracao

Presidência da  Câmara 2027/2028
Parece cedo, mas as articulações em torno dos nomes dos próximos presidentes das câmaras municipais para o biênio 2027/2028 já se iniciaram. 
 
Até o final  do ano 
Em Suzano, o vereador Artur Takayama (PL), eleito para o biênio 2025/2026, deve finalizar sua gestão no final deste ano.  
 
Composição 
Hoje a Mesa Diretiva, em Suzano, é composta pelo vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, como o vice-presidente, e André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola, primeiro secretário. 
 
 
Secretários 
Já os vereadores Rogerio Castilho (PSB) e Max Eleno dos Santos (PL), o Max do Futebol, são segundo e terceiro secretários, respectivamente. 

Associação  Cultural Búlgara  recebe votos  de aplausos 
A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou o Requerimento nº 52/2026, que concede votos de aplausos e congratulações pelos 100 anos da imigração búlgara no Brasil. 
 
Homenagem 
A homenagem é direcionada à Associação Cultural do Povo Búlgaro, com destaque para a artista plástica mogiana Ana Maria Barbosa (Ana MarB). A propositura é de autoria de Bi Gêmeos (PSD).
 
Requerimento 
O requerimento ressalta a relevância histórica e cultural da imigração búlgara para o Brasil, especialmente para o estado de São Paulo, e reconhece a contribuição das famílias búlgaras para o desenvolvimento de diversas regiões. A homenagem a Ana MarB destaca sua atuação na preservação da memória e cultura do povo búlgaro em Mogi das Cruzes e em todo o estado.