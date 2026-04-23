LANCE LIVRE 23-04-2026

Presidência da Câmara 2027/2028

Parece cedo, mas as articulações em torno dos nomes dos próximos presidentes das câmaras municipais para o biênio 2027/2028 já se iniciaram.



Até o final do ano

Em Suzano, o vereador Artur Takayama (PL), eleito para o biênio 2025/2026, deve finalizar sua gestão no final deste ano.



Composição

Hoje a Mesa Diretiva, em Suzano, é composta pelo vereador Marcos Antonio dos Santos (PRD), o Maizena, como o vice-presidente, e André Marcos de Abreu (PSD), o Pacola, primeiro secretário.





Secretários

Já os vereadores Rogerio Castilho (PSB) e Max Eleno dos Santos (PL), o Max do Futebol, são segundo e terceiro secretários, respectivamente.

Associação Cultural Búlgara recebe votos de aplausos

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou o Requerimento nº 52/2026, que concede votos de aplausos e congratulações pelos 100 anos da imigração búlgara no Brasil.



Homenagem

A homenagem é direcionada à Associação Cultural do Povo Búlgaro, com destaque para a artista plástica mogiana Ana Maria Barbosa (Ana MarB). A propositura é de autoria de Bi Gêmeos (PSD).



Requerimento

O requerimento ressalta a relevância histórica e cultural da imigração búlgara para o Brasil, especialmente para o estado de São Paulo, e reconhece a contribuição das famílias búlgaras para o desenvolvimento de diversas regiões. A homenagem a Ana MarB destaca sua atuação na preservação da memória e cultura do povo búlgaro em Mogi das Cruzes e em todo o estado.