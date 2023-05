LANCE LIVRE 05-05-2023

Comitiva de Campos dos Goytacazes

A secretária de Administração de Suzano, Cintia Renata Lira, recebeu a visita técnica de representantes da Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ).



Contatos

Durante o encontro, foram realizados contatos iniciais visando o desenvolvimento de futuros intercâmbios, bem como trocas de experiências com o objetivo de melhorar o atendimento aos servidores e cidadãos de ambas as cidades. Além disso, outro ponto levantado na ocasião foi a realização de concursos públicos.



Atividade

Na atividade estiveram presentes o diretor financeiro, Márcio Bruno; o subsecretário de Gestão de Pessoas, Felipe Augusto; a assessora especial, Karina Crespo; a gerente de processos, Kissila Mota; além do diretor executivo do Instituto Educacional Nosso Rumo, Paulo Guilherme.



Boy

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, o Boy, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, um dos alvos da operação feita na quarta-feira, 3, pela Polícia Federal para investigar suposta inserção de dados falsos de vacinação da Covid-19 no sistema do Ministério da Saúde. As informações são do Jornal O Estado de S. Paulo.



Comunicado à imprensa

Em comunicado à imprensa Boy afirma que “Bolsonaro é uma pessoa correta, íntegra, que melhorou o País e procurava sempre seguir a Lei. Confiamos que todas as dúvidas da Justiça serão esclarecidas e que ficará provado que Bolsonaro não cometeu ilegalidades”.