LANCE LIVRE 03-05-2024

Centro Logístico na antiga Gyotoku abre dia 16

O antigo prédio da Cerâmica Gyotoku, cuja falência foi decretada em processo judicial, será transformado em um Centro Logístico com 15 galpões de 4 mil metros quadrados. Trata-se da VAR Center Log. A abertura, com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) e outras autoridades, será no dia 16 de maio, às 9 horas.



Leilão em 2017

Em 2017, a antiga fabril da Cerâmica Gyotoku foi à leilão autorizada pela pela 4ª Vara Cível de Suzano. Foram arrematados bens e a marca da cerâmica para pagamento de dívidas (que levaram a empresa à falência).



350 partes

Em setembro de 2017, um primeiro leilão judicial resultou na venda de 350 partes desmembradas que juntas arrecadaram R$ 1 milhão.



Cidadão Suzanense

O professor de fanfarra José Aparecido Guilherme recebeu o Título de Cidadão Suzanense da Câmara de Suzano. A honraria é de iniciativa do vereador Joaquim Rosa (PL), que presidiu a sessão.



Presenças

A solenidade contou com a presença dos vereadores Artur Takayama (PL) e Jaime Siunte (Avante); do comandante do Tiro de Guerra de Suzano, sargento Oliveira Marques; do administrador da página virtual “Suzano Antigo”, Ariovaldo Pereira Nunes; e da representante da Guarda Mirim de Suzano, Soraia Firmino.



Agradecimento

O homenageado agradeceu a presença do público e deixou claro seu sentimento pelas fanfarras. “Vou continuar a fazer este trabalho até morrer”.