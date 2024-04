LANCE LIVRE 07-04-2024

Nas redes sociais

Na semana passada, a Prefeitura de Suzano fez um balanço e mostrou que está presente nas principais redes sociais com mais de 130 mil seguidores.



Oito plataformas

São oito diferentes plataformas, como Facebook, Instagram, X - antigo Twitter -, Threads, TikTok, LinkedIn, Youtube e Flickr. A Secretaria Municipal de Comunicação Pública realiza 420 publicações de notícias por mês, uma média de 14 por dia.



Paulo Pavione

Segundo o secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione, o trabalho diário ainda conta com o SAC 2.0, que é o atendimento às perguntas e comentários feitos por meio das plataformas. Toda mensagem recebida é respondida em até um dia útil, com o direcionamento à resolução dos casos, sobretudo com orientação em apoio à Ouvidoria Municipal.



Presente

“A Prefeitura de Suzano está presente nas principais redes sociais, informando diariamente os usuários sobre os trabalhos executados e também sobre os serviços oferecidos”.



Segurança

No balanço feito pela Prefeitura, na semana passada, de ações das secretarias, a de Segurança Cidadã registrou que, em pouco mais de sete anos, ocorreu aumento de 56% do efetivo. Segundo a Prefeitura, isso garantiu armamentos para todos os agentes habilitados, que são equipados com coletes balísticos nível II e recebem capacitação profissional anualmente.



Novas armas

Neste período, a pasta ainda adquiriu novas armas e garantiu a primeira progressão funcional da história da Guarda Civil Municipal (GCM). Outra conquista foi a instituição, por lei, dos grupamentos especializados que hoje são responsáveis pelos serviços, incluindo a Ronda Ostensiva Municipal (Romu), a Ronda Ostensiva com Motocicletas (Romo), o Canil, o Grupamento de Proteção Ambiental (GPA) e a Patrulha Maria da Penha.