Lance Livre 09-08-2019

Grupos de

Trabalho na

Justiça Eleitoral

Avaliação do pleito anterior, planejamento da próxima eleição, cadastramento biométrico, recadastramento eleitoral, sessões de julgamento, prestações de contas dos partidos políticos, campanhas educativas, audiências públicas. O trabalho na Justiça Eleitoral é contínuo, e o primeiro semestre de 2019 foi intenso, com a instalação de diversos Grupos de Trabalho (GTs) para analisar, avaliar e modernizar procedimentos.

Próximas eleições

De olho nas próximas eleições, o relatório do Grupo de Trabalho que debateu propostas de reforma do sistema e legislação eleitorais foi entregue, no dia 10 de junho, ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia.

Discussões

na Câmara

Pedidos de serviços de tapa-buraco, zeladoria e melhorias na iluminação pública lideraram os requerimentos da sessão ordinária da Câmara de Suzano.

144 requerimentos

Ao todo, os vereadores aprovaram 144 requerimentos que serão encaminhados, nos próximos dias, ao prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL).

Pedidos

Deste total, os pedidos de serviços de tapa-buraco registraram quase a metade das solicitações. Em segundo lugar ficou a zeladoria e depois a iluminação pública. Os vereadores também pediram melhorias para a saúde; educação; mobilidade urbana; meio ambiente; esporte e cultura.

Assuntos

Durante a Tribuna, o vereador Lisandro Frederico (PSD) tratou sobre a Santa Casa de Suzano. Já os parlamentares Denis Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado, André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, José Alves Pinheiro Neto (PDT), o Netinho do Sindicato, retomaram o assunto do transporte escolar nas escolas estaduais e voltou a criticar a Diretoria Regional de Ensino.