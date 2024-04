LANCE LIVRE 11-04-2024

Fotógrafo Wanderley Costa

O fotógrafo Wanderley Costa deixou a Secretaria Municipal de Comunicação Pública (Secop) na última semana. Agora ele segue para uma nova jornada, em uma assessoria voltada ao vereador e pré-candidato Pedro Ishi.



Gestão e Diário de Suzano

Wanderley Costa atuou na gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi desde o início do primeiro mandato, em 2017. Ele, que tem quase 30 anos de carreira, também ja havia trabalhado quase uma década e meia no Diário de Suzano.



Conselho de Segurança Alimentar

A primeira reunião da nova composição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (Comsea) para o próximo biênio (2024-2026), realizada na manhã da última segunda-feira (8), no Espaço dos Conselhos, no Centro, tratou da implementação do Plano Municipal de Segurança Alimentar para Suzano.



Participação

O encontro contou com a participação de representantes da Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional (Caisan), formada por integrantes da administração municipal, incluindo o secretário municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Geraldo Garippo, e o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini.



Objetivo

O objetivo do encontro é garantir a implantação deste plano em até 12 meses. O instrumento deverá ser elaborado pelo Caisan até o fim deste ano, por meio de consultas e audiências públicas, e ratificado pelo Comsea, que também dará as contribuições pertinentes.