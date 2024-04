LANCE LIVRE 12-04-2024

Inauguração da sede do PT

O Diretório do PT de Suzano inaugura no sábado (13) sua nova sede. Será na Rua General Francisco Glicério, 1.412, Centro, no 2º andar. O evento será às 10h30.



Walmir Pinto

O vice-prefeito e pré-candidato a prefeito de Suzano pela Federação ‘Brasil da Esperança’ (PT, PCdoB e PV), Walmir Pinto, confirmou presença na inauguração.



PSOL

Enquanto isso no PSOL, com a desistência do ex-prefeito Marcelo Candido de disputar a eleição por conta de sua inelegibilidade, a procura pelo pré-candidato se mantém.



Derli

Nesta semana, surgiu forte o nome do ex-vereador Vanderli Dourado - que mudou do PT para o PSOL - como uma opção do partido.



Célia

Além dele, a ex-secretária de Saúde na gestão Marcelo Candido, Célia Bortoletto, é outro nome do PSOL que pode disputar as eleições.



Dia do Prefeito

Nesta quinta, 11 de abril, é o Dia do Prefeito. O prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) lembrou da data e postou mensagens em suas redes sociais. “Quero registrar aqui a minha gratidão a cada suzanense pela confiança e pelo apoio ao longo desta minha jornada”.



Desde 2017

Ashiuchi lembrou que desde 2017, “está integralmente dedicado à cidade, junto da esposa Larissa, para proporcionar um lugar melhor às famílias que vivem na cidade”.



2016

“Quem lembra como estava Suzano antes de 2016 e quem vê como ela está hoje, consegue identificar os avanços. O nosso município progrediu muito e tem muito mais para crescer ainda”, acrescentou o prefeito.’