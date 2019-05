Lance Livre 14-05-2019

Lutando por

Suzano

Mais um grupo político acaba de surgir em Suzano já pensando nas eleições de 2020. Trata-se do “Lutando por Suzano”. Até agora é formado por membros apartidários e tem como integrante o ex-secretário de Meio Ambiente Carlos Watanabe.

Partidos políticos

O grupo, no futuro, pretende conversar com partidos políticos e a intenção é disputar as eleições em cargos majoritário e proporcional.

Mais ações

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), entregou na sexta-feira passada a Central de Segurança Integrada (CSI). Mas, segundo ele, o reforço na segurança não deve ficar apenas com a instalação desse importante equipamento na cidade.

Novidades

Novas ações de segurança devem vir por aí.

Balanço

‘extremamente

positivo’

O prefeito de Suzano fez um balanço “extremamente positivo” de seu governo até aqui. Depois de entregar a CSI, Ashiuchi lembrou que retomou as obras da Marginal do Una, inaugurou a Arena Suzano - onde estão sendo realizadas partidas de vôlei profissional, entre outras ações.

Psicólogos

Com um certo atraso, por conta de questões judiciais, a Secretaria de Estado da Saúde anunciou, na semana passada, que contratará 47 psicólogos, por meio de convênio com a Fundação Faculdade de Medicina (FFM), para o atendimento de vítimas da ocorrência na Escola Estadual Professor Raul Brasil, em março deste ano.

Repasse

Serão repassados mais de R$ 2,2 milhões à FFM, em oito parcelas. O convênio foi publicado no Diário Oficial. Haverá um processo de seleção dos profissionais, que deverão passar por análises curriculares, prova escrita e entrevistas.

Selecionados

Os selecionados serão alocados em serviços públicos de saúde e educação, incluindo a própria unidade de ensino, a Diretoria de Ensino regional e UBS e CAPS de Suzano.