LANCE LIVRE 15-04-2023

Como funciona o Botão do Pânico

Após falar sobre a segurança nas escolas de Suzano, o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) explicou como funciona o “botão do pânico” nas unidades.



Escolas da rede municipal

O prefeito disse que todas as escolas da Rede Municipal de Ensino possuem o dispositivo do botão do pânico, que pode ser acionado pelos funcionários ao notarem qualquer tipo de ocorrência.



CSI

O prefeito lembrou que ao ser acionado, automaticamente a Central de Segurança Integrada (CSI) recebe um alerta de emergência. Um dos agentes da GCM verifica as câmeras de segurança da unidade e envia a viatura das forças de segurança mais próxima do local. O prefeito também divulgou um vídeo com o passo a passo do funcionamento.



Taça das Favelas

A prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (PSDB), se reuniu com representantes e organizadores da Taça das Favelas.

Segundo a prefeita, “essa é uma iniciativa que valoriza e incentiva o esporte nas periferias, além de promover a inclusão social e a união entre as comunidades locais”.





Reunião

Estiveram na reunião o vereador Geraldo Augusto Rodrigues Mendes, o Servo GDS, presidente da Central Única das Favelas (Cufa) de Ferraz, além de representantes da entidade em Arujá e Itaquá.



Secretário de Governo

O secretário de Governo, Jackson Carlos também compareceu na reunião.



Esperança de vida

Depois de dois anos de queda consecutiva, em consequência da pandemia, a esperança de vida ao nascer voltou a se elevar no Estado de São Paulo em virtude da redução dos níveis de mortalidade decorrentes da Covid-19.



Fundação Seade

De acordo com pesquisa da Fundação Seade, as crianças que nasceram em 2022, no Estado de São Paulo, possuem estimativa da esperança de vida de 75,8 anos, o que representa acréscimo de 3,1 anos em relação a 2021, quando o indicador chegou a 72,7 anos. Vale destacar que esse último registrou queda de 2,6 anos na comparação com o de 2020 (75,3 anos), que, por sua vez, era 1,1 ano inferior ao de 2019 (76,4 anos).