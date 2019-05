Lance Livre 15-05-2019

Frente

Parlamentar

A Frente Parlamentar em Defesa da Segurança nas Escolas foi lançada no Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil e do Mobiliário de Mogi das Cruzes, Suzano e Região (Sintramogi), em Suzano.

Mesa diretora

O lançamento do evento contou com mesa diretora formada pelos vereadores Iduigues, de Mogi das Cruzes, Cláudio Ramos, de Ferraz de Vasconcelos,Toninho Morgado, de Suzano e o representante do Deputado Estadual Emídio de Souza, Carlinhos de Almeida.

Afuse

Também foram convidados a socióloga e pesquisadora Vanessa Orban, o presidente da Associação dos Funcionários e Servidores da Educação (Afuse), João Marcos da Silva, a representante da Associação Educação de Afrodescendentes e Pobres (Educafro), Enilda Suzart, o Presidente do Negro Sim de Suzano, Cosme Nascimento e a representante do Conselho de Segurança (Conseg) de Suzano, Sonia Merlin.

Homenagem

Após homenagem às vítimas fatais da Escola Estadual Raul Brasil, que foi invadida por dois atiradores em 13 de março, ocorreu o lançamento da Frente. Durante a audiência pública foram feitas diversas explanações abordando diferentes aspectos da questão da segurança nas escolas, cujo conceito da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança nas Escolas não tem conotação policial ou militarista.

Votação

Os vereadores da Câmara de Suzano votam hoje o veto da Prefeitura ao projeto de lei complementar que revoga a imposição aos estudantes de apresentar semestralmente documentos que comprovem a necessidade para a obtenção e renovação do Passe Livre Estudantil. A proposta é de autoria do vereador professor Edirlei.

Cria despesas

Segundo a administração, o projeto cria despesas para o município sem indicar os recursos disponíveis para suportá-las, o que contraria o artigo 25 da Constituição Estadual.

Semana do Jiu Jitsu

Também na sessão de hoje será votado o projeto de lei de autoria do vereador o Rogério da Van que cria a Semana do Jiu Jitsu em Suzano, a ser comemorada anualmente na semana do dia 14 de setembro.