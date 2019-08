Lance Livre 15-08-2019

Líder Nikkei

O prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PL), recebeu o título de líder Nikkei da América Latina.

Documentário

Nas redes sociais, o prefeito Ashiuchi informou que participou de um documentário sobre líderes Nikkeis da América Latina, produzido pelo Governo Japonês a pedido do primeiro-ministro Shinzo Abe.

Mensagem

“Fico feliz por representar e dar continuidade à cultura japonesa. Agradeço a oportunidade e o reconhecimento. Suzano volta a se destacar e ser valorizada no País Oriental”, disse o prefeito no Facebook.

Sociedade

de Cardiologia

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) oficializou parcerias com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (Socesp) e o Hospital das Clínicas Luzia de Pinho Melo para reduzir as estatísticas de mortes e internações por Infarto e AVC nos municípios da Região durante o seminário “Tempo é Vida”, que reuniu mais de 300 profissionais da rede pública de saúde, estudantes e população em geral, em Mogi das Cruzes.

Projetos

Os projetos Infarto e AVC, desenvolvidos a partir das parcerias, contemplam esforços nas melhorias dos equipamentos públicos, treinamento de profissionais da saúde e equipes de apoio, padronização nos protocolos de atendimento e conscientização da população sobre prevenção, sintomas das doenças e a importância do socorro nas primeiras horas.

CNM

O presidente da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Glademir Aroldi, reuniu deputados que compõem a comissão que analisa a Reforma Tributária na Câmara com o objetivo de apresentar as propostas do movimento municipalista para aperfeiçoar o texto.

Emendas

Entre as emendas apresentadas na reunião, estão o compartilhamento com Estados e municípios de novos impostos, como o Imposto Seletivo (IS), e a adoção de novos critérios para a distribuição da cota-parte reservada aos municípios em relação ao Imposto sobre Operações com Bens e Serviços (IBS) dos Estados.