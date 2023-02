LANCE LIVRE 16-02-2023

Condemat e AACD

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) prorrogou o contrato de parceria com a unidade da Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) em Mogi das Cruzes, garantindo a continuidade do atendimento a pacientes com deficiência física da região do Alto Tietê.



Presidente Caio Cunha

Na manhã desta quarta-feira (15) o presidente Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes e os prefeitos Carlos Alberto Taino Júnior (Biritiba Mirim), Vanderlon Gomes (Salesópolis); os vice-prefeitos Adriana Rufo (Biritiba Mirim), Daniel Balke (Ferraz de Vasconcelos), Priscila Yamagami (Mogi das Cruzes) e Geraldo Oliveira (Poá), além de secretários e técnicos dos municípios fizeram uma visita à unidade, onde foram recebidos pelo superintendente geral da AACD, Valdesir Galvan e funcionários.



Contrato

O contrato teve início em novembro de 2018 em uma iniciativa pioneira do Condemat, que foi o primeiro consórcio público a firmar este modelo de parceria com a entidade.



Até janeiro

Até janeiro deste ano, o acordo garantiu a realização de aproximadamente 130 mil atendimentos para crianças, adolescentes e adultos em diversas especialidades médicas como Fisioterapia, Fisioterapia Aquática, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, Psicologia, Pedagogia e Assistência Social. Com a renovação, serão mais de 34 mil atendimentos até janeiro de 2024.



Treinador Comportamental

O curso “Treinador Comportamental Essentials I”, realizado na sede do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) no último sábado (11/02), recebeu 63 pessoas que tiveram instruções básicas para se tornar um profissional da área.



Número de inscritos

O número de inscritos superou a estimativa inicial de receber até 60 participantes para o evento. A capacitação ocorreu entre 8 e 18 horas e ainda destacou como trabalhar o desenvolvimento de habilidades de comunicação interpessoal e interação, de modo que os participantes obtiveram aptidão para atuar em atendimentos individuais ou, até mesmo, montar um consultório no segmento. A atividade foi ministrada pelo professor Daniel Fernandes e acompanhada pela coordenadora de projetos do Saspe, Sandra Lopes Nogueira.