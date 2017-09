Lance Livre 16-09-2017

Sistema eleitoral

Os candidatos das cidades da região estão de olho no que pode acontecer em Brasília em relação à reforma política.



Tentativa

fracassada

Nesta semana, após mais uma tentativa fracassada de entrar em um acordo sobre a proposta que muda o sistema eleitoral e cria um fundo público de financiamento de campanha, os deputados tiveram que adiar novamente a votação no plenário, o que deve inviabilizar a aprovação do projeto na Câmara, segundo informações da Agência Estado.



Para valer em 2018

Para valer em 2018, as novas regras têm que ser aprovadas pela Câmara e pelo Senado até o início de outubro.



Nova tentativa

Uma nova tentativa de votar a proposta deve ocorrer na próxima semana, mas o calendário está cada vez mais apertado.



Limite do limite

"Semana que vem é o limite do limite", afirmou o relator da proposta, deputado Vicente Cândido (PT-SP), em entrevista à Agência Estado, nesta semana.



Número

necessário

O deputado petista admitiu que a votação foi adiada porque não haveria número necessário de votos para aprovar o texto nesta quarta-feira.



250 votos

Segundo Vicente Cândido, se a votação fosse realizada, a matéria alcançaria algo em torno de 250 votos.



Emenda à

Constituição

Por se tratar de uma emenda à Constituição, o projeto precisa do apoio de 308 dos 513 deputados e passar por duas votações em plenário.



Apoio de partidos

Diante da derrota iminente, partidos começaram a obstruir a sessão. O movimento foi apoiado pelos líderes do PMDB, PP, PT, PSDB, PSD, Podemos e Solidariedade.



Tentativa

Durante todo o dia, deputados tentaram costurar um acordo para votar o projeto.