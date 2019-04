Lance Livre 17-04-2019

‘Vereador

Por Um Dia’

A Câmara de Suzano receberá hoje, às 10 horas, a 64ª turma da Guarda Mirim para o

“Vereador por Um Dia”.

200

O evento deve contar com a participação de cerca de 200 aspirantes da entidade.

Medalha

Tiradentes

Será entregue hoje a medalha Tiradentes durante sessão solene na Câmara. O evento será a partir das 19h30.

Homenageados

Os homenageados desta edição são a escrivã da Polícia Civil Maria Aparecida de Souza, a policial militar Tânia Cristina de Barros, o bombeiro Celso Zito Francisco, o guarda civil municipal Marcos Serafim Bragança, o policial rodoviário Danilo Afonso Carrera Misael da Silva e o instrutor do Tiro de Guerra de Suzano Erivaldo de Oliveira Sales.

Desde 2002

Desde 2002, a Câmara de Suzano concede a Medalha Tiradentes. A homenagem foi instituída por lei de autoria do ex-vereador Luiz Higashi. Inicialmente, eram condecorados os policiais civis e militares e integrantes do Corpo de Bombeiros.

Jorge Lordello

Por iniciativa do ex-vereador Jorge Lordello, em 2004 a também passou a ser entregue a representantes da Guarda Civil Municipal.

2013

Já em 2013, a Mesa Diretiva da Casa de Leis incorporou à legislação a entrega da Medalha Tiradentes aos policiais rodoviários, e em 2016, por iniciativa do ex-vereador Luiz Carlos Geraldo, o professor Luizinho, o instrutor do Tiro de Guerra de Suzano também passou a ser condecorado.

Fotógrafo

Será votado o projeto de resolução da presidente da Câmara, Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia, que inclui a profissão de fotógrafo entre as possíveis para concessão de honraria da Câmara de Suzano, entregues anualmente no evento Profissionais do Ano.

Valorização

Segundo Gerice, é importante valorizar a profissão do fotógrafo pela “propagação de imagem, da fotorreportagem e da preservação da história perante a sociedade”.