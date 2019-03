Lance Livre 20-03-2019

Relato

emocionante

Um relato emocionante da jornalista Carla Fiamini sobre o massacre na Escola Raul Brasil, em Suzano, foi publicado nos principais órgãos de imprensa do País.

Parabenizada

por jornalistas

renomados

Carla começou sua trajetória no DS. Ela estudou oito anos na escola. Por causa do artigo foi parabenizada por jornalistas renomados como Gilberto Dimenstein, Fábio Pannunzio e Roberto Cabrini.

Secretário de

Agricultura

O secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, se reúne, às 12h30, com produtores rurais do Alto Tietê e do Vale do Paraíba para anunciar as condições da linha de crédito aos municípios que tiveram a safra afetada pelas chuvas das últimas semanas.

R$ 4 milhões

No total, o Governo do Estado disponibilizará R$ 4 milhões para os municípios, por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap).

Teto financeiro

de R$ 60 mil

O teto do financiamento será de R$ 60 mil e poderá ser solicitado por produtores rurais tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

Eventos

suspensos

Ao que tudo indica, o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi (PR), deverá cancelar os eventos que estavam programados para o aniversário de 70 anos de Suzano.

Não há clima

O entendimento é de que não existe motivo e nem a mínima condição ou clima para comemoração após o massacre na Escola Raul Brasil.

Suspensão do

desfile cívico

em Suzano

O anúncio da suspensão dos eventos, inclusive do desfile cívico, deve acontecer nos próximos dias.