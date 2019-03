Lance Livre 21-03-2019

Glossário

O cidadão que tem dificuldade em compreender termos jurídicos costumeiramente utilizados em assuntos de natureza eleitoral e partidária pode se valer do Glossário Eleitoral Brasileiro.

A ferramenta serve para explicar o significado dessas palavras, o Glossário dispõe de mais de 300 verbetes, com informações históricas, referências e ilustrações.

O Glossário Eleitoral Brasileiro é mais um serviço que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) criou para divulgar conceitos e definições da literatura jurídico-eleitoral, referências doutrinárias e dados históricos sobre os sistemas e processos eleitorais brasileiros para a população.

Na consulta aos termos do Glossário Eleitoral iniciados pela letra “a”, o cidadão descobre, por exemplo, qual é o objetivo da proposição de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije).

Conforme explica a ferramenta, a Aije se destina a impedir e a apurar a prática de atos que possam afetar a igualdade dos candidatos em uma eleição, nos casos de abuso do poder econômico, abuso do poder político ou de autoridade e uso indevido dos meios de comunicação social. A Aije busca penalizar, com a declaração de inelegibilidade, quantos hajam contribuído para a prática do ato.

Um intercâmbio de experiências políticas é o propósito da viagem que o vereador mogiano Caio Cunha faz a Buenos Aires hoje.

Ele representará o Brasil em duas palestras, sendo a primeira no Senado Federal da Capital argentina, como parte da programação da Conferência Nacional Nascidos para Governar.

Cunha levará sua experiência com o seu trabalho à frente da Câmara de Mogi para o encontro, que é organizado pela empreendedora social e ativista do movimento nacional "Salve las dos Vidas", Ana Valloy.