Lance Livre 23-03-2019

União Democrática

Uma nova frente partidária vai surgir em Suzano. O grupo reúne três partidos: DEM, MDB e PSD.

Siglas

A expectativa é de que essas siglas somem forças para criar a União Democrática visando, principalmente, as eleições municipais de 2020.

Candidaturas

A ideia é que esses partidos tenham candidaturas próprias aos cargos majoritário e proporcional.

Primeira atividade

A primeira atividade do grupo se dará no próximo dia 25 de março. Será realizado o 1º encontro do grupo, reunindo filiados, apoiadores e futuros pré-candidatos à vereador.

Deputados

O evento deve ter os deputados Estevam Galvão (DEM), Marco Bertaiolli (PSD) e Jorge Caruso (MDB) para definir as ações e os rumos do grupo na cidade.

Na ACE

O evento será no auditório da Associação Comercial (ACE) de Suzano com início às 19 horas.

Moção de aplauso

O vereador André Marcos de Abreu (DEM), o Pacola, teve aprovada pela Câmara de Suzano na sessão passada uma moção de aplauso pelo ato de coragem do estudante José Vitor Ramos Lemos, um dos sobreviventes do ataque à Escola Estadual Raul Brasil, que deixou dez mortos e 11 feridos no dia 13 de março.

Machadinha

José Vitor foi ferido por uma machadinha usada por um dos atiradores. Mesmo com o objeto cravado em seu ombro direito, o estudante se dirigiu a pé até o Hospital Santa Maria, que fica há cerca de 300 metros de distância da escola, para buscar atendimento médico.

Programas

habitacionais

A implantação de mais uma etapa do programa habitacional “Minha Casa Minha Vida” nas regiões do Alto Tietê e do Vale do Paraíba foi discutida pelo deputado federal Marco Bertaiolli com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. A proposta é ampliar o acesso à moradia das famílias de baixa renda e àquelas vivem em áreas de risco de enchente ou alagamento. O parlamentar apresentou ao ministro um balanço do programa desenvolvido em Mogi das Cruzes, entre os anos de 2009 e 2016. (leia reportagem completa na página de região).