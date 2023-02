lance livre 24-02-2023

Plenária de Saúde

A Secretaria de Saúde de Suzano e o Conselho Municipal de Saúde realizarão na sexta-feira da semana que vem (03/03) a Plenária Municipal de Saúde, no Complexo Educacional e Cultural Mirambava, das 8 às 17 horas.



Interessados

Os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário on-line por meio do link https://bit.ly/SaúdeSuzanoConferência, até esta segunda-feira (27/02). Também é possível realizar o cadastro comparecendo ao local, os registros presenciais se estendem até as 10 horas no dia do evento.



Extensa programação

Com extensa programação, a meta da plenária é reunir trabalhadores, gestores, prestadores de serviço, servidores das demais secretarias da Prefeitura de Suzano, população usuária dos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade e participantes de todos os segmentos da sociedade.



Objetivo

O objetivo é dialogar sobre a construção das políticas públicas no Estado e no País, na perspectiva de garantir programas e projetos de qualidade, levando em consideração as propostas aprovadas na última Conferência Municipal de Saúde, realizada em 2021.



Descarte irregular

A Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos vem intensificando as ações de combate ao descarte irregular de resíduos em locais proibidos.



Pontos viciados

Os chamados “pontos viciados”, onde é mais recorrente o acúmulo de resíduos, estão recebendo pinturas e faixas de conscientização, desde o início desta semana, para reforçar junto à população a importância de preservar o meio ambiente e as vias públicas, evitando ainda a multa de R$ 4.358,60, penalidade aplicada a quem for flagrado nesta prática.



Agentes municipais

Os agentes municipais responsáveis pela ação estão tirando destes espaços, situados em dezenas de localidades, como as ruas Anita Garibaldi (Parque Maria Helena) e Inácio Garcia (Cidade Edson), uma média de 20 toneladas de resíduos por dia. Mantendo-se esse ritmo, no fim do ano serão 7,2 mil toneladas.