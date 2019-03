Lance Livre 24-03-2019

Marcha a Brasília

O número de inscrições para a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, que será de 8 a 11 de abril, atingiu um novo patamar, segundo informações da Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

4 mil

Ao chegar aos mais de 4 mil participantes, aumentam as expectativas do movimento para um público recorde.

Últimas edições

Nas últimas edições, mais de 7 mil pessoas passaram pelo Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), e a Confederação Nacional de Municípios (CNM) espera que, entre os presentes, pelo menos 3 mil sejam prefeitos.

Poucos dias

A poucos dias do evento, realizado anualmente na capital federal, lideranças municipalistas têm reforçado o convite nos Estados. Na primeira reunião de 2019 do Conselho Político da Confederação, composto pelos representantes das 27 entidades estaduais, os presidentes acordaram em mobilizar os gestores e acompanhar os números de inscrições.

Objetivo

O objetivo é reunir, em Brasília, a maior representatividade da administração local para demonstrar a união e a força do movimento.

Mulheres

municipalistas

Mulheres municipalistas de todo o País vão ter um espaço dedicado a elas na XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, segundo a CNM.

Programação

Com programação entre os dias 8 e 11 de abril, a Marcha vai trazer, para a programação principal, plenária que deve tratar da mulher na política.

Mesa

A mesa está prevista para ocorrer no dia 10 de abril às 11h30. As fundadoras do Movimento Mulheres Municipalistas, Tânia Ziulkoski e Dalva Christofoletti, gravaram vídeo, em que convocam todas as mulheres a participarem deste evento.