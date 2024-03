LANCE LIVRE 24-03-2024

Cena política

em Suzano

A cena política, em Suzano, vive agora uma “angústia”, dentro do círculo mais íntimo de políticos do PL, para saber quem será o indicado a vice na chapa do pré-candidato Pedro Ishi (PL).



Concorrência

grande

A concorrência ainda é grande, mas apenas duas figuras, mais importantes do partido vão saber primeiro: o prefeito Rodrigo Ashiuchi e o presidente nacional do PL, ex-deputado federal Valdemar Costa Neto, o Boy.



Largada surpresa

O anúncio em torno da possível largada do empresário e CEO da Contabyte, Robinson Guedes, o Robinho, para disputar como pré-candidato, surpreendeu o “mundo político”, em Suzano.



Mudou de ideia

É que Robinho, em entrevista ao vivo ao DS, recentemente havia garantido a decisão de apoiar o candidato que o atual prefeito Ashiuchi indicasse, portanto, Pedro Ishi. Mas ele mudou de ideia.



Encontro com a

prefeita de Ferraz

Outro nome que vai disputar como pré-candidata à Prefeitura de Suzano, a vereadora Gerice Lione (Podemos) se encontrou com a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale (Podemos). Ela esteve no gabinete do Palácio da Uva, em Ferraz, e conversou sobre política.



De lados opostos

Aliás, existe um fato inusitado nas eleições municipais pelo Alto Tietê. Apesar de terem um ótimo relacionamento político, o prefeito Rodrigo Ashiuchi e a prefeita Priscila Gambale vão ficar de lados opostos neste ano.



Médico Dr.

Rafu Júnior

Ashiuchi apoia o médico Dr. Rafu Júnior, do PL, na eleição em Ferraz. Já a prefeita Priscila Gambale mostra que a escolha, em Suzano, é pela vereadora Gerice Lione.