Lance Livre 24-04-2019

Hospital Regional de Ferraz

Em resposta à solicitação do deputado Estevam Galvão (DEM), a Secretaria Estadual de Saúde informou que neste primeiro semestre será aberto o processo licitatório para garantir o funcionamento do serviço de Pronto Atendimento e UTI Pediátrica.

Setor de

Psiquiatria

Já o setor de psiquiatria tem previsão de receber obras no segundo semestre. As informações foram repassadas ao deputado através do ofício nº 134/2019 – DTD, em resposta a audiência que o deputado realizou com o secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann Ferreira.

Vereadores

votam abono anual a servidores

Os vereadores da Câmara de Suzano votam hoje o projeto de lei que institui um abono anual aos servidores da Casa de Leis, a ser concedido sempre mês de dezembro.

Autoria

O projeto é de autoria da Mesa Diretiva, composta pelos parlamentares Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia (presidente); Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei (1º secretário); e José Silva de Oliveira (MDB), o Zé Lagoa (2º secretário).

Iniciativa da Mesa

De acordo com o projeto, o abono não será pago de forma impositiva e dependerá de iniciativa da Mesa Diretiva para ser efetivado. A proposta prevê que o abono não seja incorporado aos vencimentos, salários e proventos dos servidores.

Ceagesp

O governador João Doria (PSDB) e o presidente Jair Bolsonaro (PSL) se reuniram em Brasília ontem e definiram que a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) será transferida da União para o Governo de São Paulo e mudará de endereço até o final de 2020.

Ano que vem

“Até o final do ano que vem ele estará em um novo endereço em uma área seis vezes maior que a área que ele hoje ocupa. Com isso vamos ter mais permissionários, uma condição melhor física e operacional”, disse Doria.