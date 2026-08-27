LANCE LIVRE 27-08-2026

Invasão de wind banners
Os wind banners ou flag banners ‘invadiram’ ruas e avenidas das cidades da região. Tudo começou a partir início da propaganda eleitoral, em 16 de agosto.
Dezenas
A Coluna Lance-Livre contabilizou dezenas desse material, o que mostra um investimento considerável por parte dos candidatos. Segundo levantamento feito pelo coluna, o custo unitário pode chegar a R$ 160.
Regras
Mas existem regras para o uso. A legislação proíbe propaganda eleitoral em bens públicos e de uso comum.
Câmara de Mogi aprova defesa pessoal para mulheres
Os vereadores de Mogi das Cruzes aprovaram, em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (25), o Projeto de Lei nº 67/2025, que institui a realização de oficinas de defesa pessoal para mulheres.
Iniciativa
A iniciativa, de autoria do vereador Johnross (PRD) e coautoria dos vereadores Inês Paz (PSOL), Fernanda Moreno (MDB), Malu Fernandes (PL) e Priscila Yamagami Kähler (PL), visa fortalecer a segurança e a autonomia das mulheres mogianas.
Agosto Lilás
A proposta insere-se no contexto da campanha nacional Agosto Lilás, que busca conscientizar e combater a violência contra a mulher. Segundo a justificativa da matéria, o objetivo é "instituir, como ação permanente a ser desenvolvida durante a campanha 'Agosto Lilás', a capacitação em defesa pessoal para mulheres, com foco na prevenção da violência doméstica e no fortalecimento da autonomia e da segurança pessoal das mulheres mogianas.