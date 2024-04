LANCE LIVRE 28-04-2024

Justiça Eleitoral tem plantões de final de semana

A Justiça Eleitoral realiza plantões para ampliar o horário de atendimento em todo o Estado, incluindo as cidades do Alto Tietê, a partir de maio para receber quem precisa tirar o título ou regularizar o documento. As informações são do Tribunal Regional Eleitoral (TRE).



Cartórios

Os cartórios e postos que oferecem os serviços eleitorais estarão de portas abertas ao público no feriado do Dia do Trabalho (1º) e no sábado (4) e domingo (5).





Prazo

O prazo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral e poder votar nas Eleições 2024 é até 8 de maio. No feriado de 1º de maio e no primeiro fim de semana do mês (4 e 5), o horário de atendimento será das 11 às 17 horas. Já na quinta (2), sexta (3), segunda (6), terça (7) e quarta (8), as unidades eleitorais atendem o público das 9 às 17 horas.



Postos

Os postos da Justiça Eleitoral no Poupatempo funcionam seguindo o calendário de atendimento das unidades em que estão instalados.



Primeira vez

Quem vai tirar o documento pela primeira vez ou precisa de alguma regularização e não tem a biometria coletada deve buscar atendimento presencial. A partir do dia 1º, não será mais possível fazer agendamento prévio na página do TRE-SP para atendimento presencial, devendo a eleitora ou o eleitor se dirigir diretamente ao cartório ou posto mais próximo de sua residência. O atendimento será realizado por ordem de chegada.



Reta final

Nesta reta final de fechamento do cadastro, somente quem tem a biometria coletada pela Justiça Eleitoral pode solicitar os serviços de forma on-line, por meio da página de autoatendimento do TRE-SP.