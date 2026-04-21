LANCE LIVRE 21-04-2026

Controlador geral de Suzano
O controlador geral de Suzano, César Braga, marcou presença no 1º Congresso da Controladoria Geral do Município de Guarulhos.
Profissionais da área
Realizado no Centro Municipal de Educação (CME) Adamastor, na cidade anfitriã, o evento reuniu diversos profissionais da área, como autoridades da Controladoria Geral da União (CGU), da Controladoria Geral do Estado e da Ouvidoria Geral do Estado.
Outras cidades
Representantes de outras cidades do Alto Tietê também estiveram presentes, entre eles Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos.
Tema
Sob o tema “Transparência, Integridade e Participação para Políticas Públicas Eficazes”, o encontro teve uma palestra magna sobre o futuro das controladorias e painéis a respeito de controle interno, gestão de riscos, transparência, cultura ética e controle social.
Objetivo
O objetivo foi reunir integrantes do setor para promover o aprimoramento contínuo da gestão pública.
Equipes de municípios da região
O controlador geral de Suzano disse que foi gratificante reencontrar equipes de municípios da região e compartilhar o mesmo propósito de melhoria. “O evento superou as expectativas e reuniu um público expressivo de profissionais da área. Momentos como este reafirmam que a troca de experiências entre municípios é um dos caminhos mais eficazes na busca por melhorias e no fortalecimento da administração pública”, declarou César Braga.