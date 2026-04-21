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Jornal Diário de Suzano - 21/04/2026
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Lance Livre

LANCE LIVRE 21-04-2026

21 abril 2026 - 05h00Por editoracao

Controlador  geral de Suzano 
O controlador geral de Suzano, César Braga, marcou presença no 1º Congresso da Controladoria Geral do Município de Guarulhos.  
 
Profissionais da área 
Realizado no Centro Municipal de Educação (CME) Adamastor, na cidade anfitriã, o evento reuniu diversos profissionais da área, como autoridades da Controladoria Geral da União (CGU), da Controladoria Geral do Estado e da Ouvidoria Geral do Estado.  
 
Outras cidades 
Representantes de outras cidades do Alto Tietê também estiveram presentes, entre eles Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos.
 
Tema 
Sob o tema “Transparência, Integridade e Participação para Políticas Públicas Eficazes”, o encontro teve uma palestra magna sobre o futuro das controladorias e painéis a respeito de controle interno, gestão de riscos, transparência, cultura ética e controle social.  
 
Objetivo 
O objetivo foi reunir integrantes do setor para promover o aprimoramento contínuo da gestão pública.
 
Equipes de  municípios  da região 
O controlador geral de Suzano disse que foi gratificante reencontrar equipes de municípios da região e compartilhar o mesmo propósito de melhoria. “O evento superou as expectativas e reuniu um público expressivo de profissionais da área. Momentos como este reafirmam que a troca de experiências entre municípios é um dos caminhos mais eficazes na busca por melhorias e no fortalecimento da administração pública”, declarou César Braga.

 