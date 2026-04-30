LANCE LIVRE 30-04-2026

Destaques na imprensa

O prefeito Pedro Ishi (PL) lembrou, pelas redes sociais, que, ao longo deste mês, a inauguração do prolongamento da Avenida Senador Roberto Simonsen foi destaque na imprensa, “com diversas matérias evidenciando a importância dessa obra para a cidade”.



Conquista muito esperada

O prefeito lembrou que trata-se de uma conquista muito esperada que agora é realidade.



Presente à população

“Neste abril especial, mês de aniversário de Suzano, essa entrega simboliza um verdadeiro presente para a população, com mais mobilidade, desenvolvimento e qualidade de vida para todos”, disse o prefeito.



Agradecimento

Ele fez um agradecimento a todos os órgãos de imprensa pela cobertura e “por acompanharem mais esse momento histórico”.



Marco Vinholi

Marco Vinholi, ex-secretário de Desenvolvimento Regional da gestão do ex-governador eleito de São Paulo, João Doria e principal intermediador dos prefeitos com o Governo do Estado, está experimentando uma nova faceta. Reconhecido no mundo político por sua atuante passagem em governos e partidos e, mais recentemente, pelos cargos de comando que ocupou no Sebrae-SP, agora o mestre em Empreendedorismo e em Gestão está se dedicando ao programa “A Chave do Negócio”, da Jovem Pan.



Proposta

A proposta da atração é compartilhar dicas com quem está abrindo empresa, quer expandir o que já faz ou deseja entender melhor sobre regras, deveres e oportunidades do mundo corporativo, sob o ponto de vista de quem empreende no Brasil.