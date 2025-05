Carlos Lupi pede demissão do Ministério da Previdência

O ministro da Previdência, Carlos Lupi (PDT), pediu demissão do governo nesta sexta-feira (02). A decisão foi tomada durante uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Palácio do Planalto.

O pedido de demissão aconteceu após escândalo de fraudes em beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Em suas redes sociais, o ex-ministro o presidente Lula a confiança e oportunidade. “Tomo esta decisão com a certeza de que meu nome não foi citado em nenhum momento nas investigações m curso, que apuram possíveis irregularidades no INSS”, declarou.

Em notam o Palácio do Planalto informou que o presidente convidou o ex-deputado federal Wolney Queiroz, atual secretário-executivo da Previdência, para ocupar o cargo do ministro.

A exoneração de Lupi e a nomeação de Wolney serão publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União.