Polícia Civil prende suspeita de matar um homem e enterrar corpo em Mogi

Uma mulher foi presa, nesta sexta-feira (29), no bairro Vila Fátima, em Suzano, suspeita de participar em um homicídio ocorrido em Mogi das Cruzes, no dia 27 de março de 2022. O caso começou quando uma ossada humana foi encontrada enterrada em uma área de mata na Avenida Manoel Lino da Silva, no Jardim Aeroporto II, em Mogi.

Conforme a investigação realizada pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP), o crime teria sido motivado pela suspeita de que a vítima teria cometido abusos contra as filhas da investigada. A polícia também apura uma possível relação da mulher com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A Polícia Civil informou que as investigações foram conduzidas por policiais do SHPP de Mogi das Cruzes. O caso seguirá sendo analisado pelo Poder Judiciário.