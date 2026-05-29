Sorteio define as disputas das Oitavas de Final da Conmebol Libertadores

Na sexta-feira, 29 de maio, foram sorteados os confrontos das Oitavas de Final da CONMEBOL Libertadores.



Os 16 clubes envolvidos já conhecem seus adversários na primeira fase eliminatória e o caminho rumo à glória.

O sorteio das Oitavas de Final da CONMEBOL Libertadores definiu o destino dos 16 classificados, que já conhecem seus rivais e o caminho a seguir em busca da ‘Glória Eterna’. As Oitavas de Final serão disputadas em agosto: entre os dias 11 e 13, serão realizados os jogos de ida, na casa dos segundos colocados da Fase de Grupos; já os confrontos serão definidos na volta, entre 18 e 20 de agosto, no estádio dos líderes. Será o primeiro passo na fase eliminatória, em um caminho que terminará no dia 28 de novembro, em Montevidéu.



A seguir, confira os confrontos das Oitavas de Final.

Estudiantes x Universidad Católica

Um confronto entre duas equipes que demonstraram personalidade durante a Fase de Grupos. O ‘Pincha’ conseguiu uma classificação inesquecível e dramática diante do Independiente Medellín, enquanto os ‘Cruzados’ cresceram fora de casa para garantir a vaga nas Oitavas de Final contra o Boca Juniors, em plena La Bombonera.

Rosario Central x Corinthians

O ‘Canalla’ terá um enorme desafio diante do Timão de Fernando Diniz. É uma história que já conta com capítulos anteriores: na CONMEBOL Libertadores de 2000, as equipes protagonizaram um duelo vibrante pelas Oitavas de Final, no qual o conjunto brasileiro avançou nos pênaltis após empate por 5-5 no placar agregado. Com Ángel Di María como referência ofensiva, Jorge Almirón tentará alcançar sua terceira final como treinador. Para isso, terá de superar a equipe de Diniz, campeã da edição de 2023 com o Fluminense.

Cruzeiro x Flamengo

Duelo brasileiro nas Oitavas de Final da CONMEBOL Libertadores. O atual campeão tentará defender sua coroa e, como primeiro obstáculo, terá pela frente um adversário que sobreviveu a um grupo complicado, no qual deixou para trás duas equipes fortes como Boca Juniors e Barcelona de Guayaquil para garantir sua vaga entre os 16 melhores da competição.

Deportes Tolima x Independiente del Valle

Deportes Tolima e Independiente del Valle protagonizarão um duelo de estilos bem definidos e de equipes acostumadas a competir em grandes noites. O conjunto colombiano buscará se impor a partir de sua intensidade, organização e do apoio de sua torcida, enquanto a equipe equatoriana chega respaldada por um modelo consolidado, identidade própria e uma experiência internacional que já a transformou em uma das rivais mais incômodas do continente.

Mirassol x LDU Quito

O Mirassol enfrentará um dos desafios mais importantes de sua história internacional diante da LDU Quito, clube de enorme trajetória continental e acostumado a esse tipo de cenário. O conjunto brasileiro, uma das aparições mais interessantes do torneio, tentará sustentar o impulso de uma Fase de Grupos que o colocou entre os 16 melhores. Do outro lado estará uma equipe equatoriana com tradição copeira, hierarquia e memória competitiva. Será um dos três reencontros da Fase de Grupos: a LDU venceu por 2-0 em Quito, enquanto o Mirassol fez valer o mando de campo e se impôs pelo mesmo placar em solo brasileiro.

Palmeiras x Cerro Porteño

Palmeiras e Cerro Porteño voltarão a se enfrentar em uma série com clima de clássico copeiro. O Verdão, uma das equipes mais consistentes do continente nos últimos anos, buscará dar mais um passo em uma competição que conhece muito bem e na qual sempre aparece como candidato.

O ‘Ciclón’, por sua vez, tentará se apoiar em seu caráter, sua história e na força de sua torcida para incomodar um rival de máxima exigência. Será um confronto de alta tensão entre um gigante brasileiro e um clube paraguaio que costuma crescer nesse tipo de noite.

Nos antecedentes imediatos, o Cerro leva vantagem: na terceira rodada do Grupo F, as equipes empataram por 1-1 em Assunção; já na quinta rodada, o ‘Ciclón’ surpreendeu fora de casa com gol de Pablo Vegetti.

Platense x Coquimbo Unido

Platense e Coquimbo Unido disputarão uma série inédita e carregada de expectativa. Duas das revelações do torneio lutarão por um lugar nas Quartas de Final. O ‘Calamar’, em uma campanha internacional histórica, buscará seguir ampliando uma trajetória que já marcou um antes e um depois para o clube. Do outro lado estará o conjunto chileno, que também encontrou na CONMEBOL Libertadores uma plataforma para competir, crescer e ganhar visibilidade no continente. Com ambição e personalidade, ambos chegam às Oitavas de Final com a possibilidade concreta de seguir acrescentando capítulos a uma história inesquecível.

Fluminense x Independiente Rivadavia

Fluminense e Independiente Rivadavia protagonizarão um dos confrontos mais atraentes das Oitavas de Final. A equipe brasileira, com hierarquia, posse de bola e experiência internacional, tentará fazer valer seu repertório diante de uma das grandes revelações da competição. A ‘Lepra mendocina’, que já surpreendeu o ‘Flu’ durante a Fase de Grupos, voltará a medir forças com um rival de enorme tradição copeira, com a ilusão de prolongar uma aventura histórica.

O time de Alfredo Berti venceu por 2-1 no Maracanã e também chegou a ter a vitória nas mãos em Mendoza, até John Kennedy aparecer nos acréscimos do segundo tempo para resgatar um ponto decisivo na classificação do Fluminense.

Rumo à “Glória Eterna”

As 16 equipes competirão em busca da decisão do próximo dia 28 de novembro, em Montevidéu. Na Final, estará em disputa o troféu mais precioso em nível de clubes do continente: uma CONMEBOL Libertadores que representa o sonho de todos os apaixonados por futebol.

Além do título para a sua galeria, o campeão receberá 25 milhões de dólares como premiação. O valor representa um aumento histórico para a competição, conforme anunciado pelo presidente Alejandro Domínguez, dentro de uma tendência que elevou consideravelmente os incentivos econômicos do torneio nos últimos anos.

Com estádios lotados, viagens exigentes, noites inesquecíveis e confrontos carregados de história, as Oitavas de Final abrirão uma nova etapa no caminho rumo à “Glória Eterna”. A partir de agora, cada detalhe pode fazer a diferença: um gol nos acréscimos, uma defesa salvadora, uma série decidida nos pênaltis ou uma atuação individual capaz de mudar o destino de uma equipe.

A CONMEBOL Libertadores entra em sua fase mais apaixonante. Restam 16 protagonistas, oito séries e um mesmo objetivo: chegar a Montevidéu para levantar o troféu mais desejado da América do Sul.