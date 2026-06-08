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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Seleção Brasileira

Éderson é convocado pela Seleção para a Copa do Mundo

Meio-campista foi chamado para o lugar de Wesley

08 junho 2026 - 10h29Por Assessoria CBF
Éderson se aquece em treino da Seleção no CT Joaquim GravaÉderson se aquece em treino da Seleção no CT Joaquim Grava - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol informa que o atleta Wesley foi reavaliado neste domingo pela comissão médica da Seleção Brasileira e submetido a exame de imagem.

A ressonância magnética constatou lesão muscular no músculo adutor da coxa esquerda.

A CBF lamenta a lesão. Wesley é um atleta querido pelo grupo e será sempre considerado parte desta equipe que busca o hexacampeonato mundial.

Diante do diagnóstico, a CBF anuncia a convocação do atleta Éderson, que se integrará à delegação já nesta segunda-feira, nos Estados Unidos.