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Jornal Diário de Suzano - 06/06/2026
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Esportes

Wesley é cortado da Seleção Brasileira por lesão em amistoso

Lateral está fora da Copa e volante Éderson é chamado por Ancelotti

08 junho 2026 - 10h00Por Agência Brasil
Wesley é cortado da Seleção Brasileira por lesão em amistosoWesley é cortado da Seleção Brasileira por lesão em amistoso - (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O lateral-direito Wesley foi cortado do grupo da seleção brasileira na manhã deste domingo (7). Após sair lesionado na perna esquerda ainda no primeiro tempo do amistoso deste sábado (6), em Cleveland, contra o Egito, o atleta da Roma (Itália) fez testes nesta manhã e foi diagnosticado o problema na coxa do jogador. 

Dessa forma, ele não faz mais parte do grupo brasileiro e está fora da Copa do Mundo.

Para a vaga deixada pelo ex-atleta do Flamengo, o treinador Carlo Ancelotti escolheu o volante Éderson, da Atalanta (Itália). O jogador já havia sido chamado por técnico na primeira lista dele no comando da seleção no ano passado.

No Brasil, Éderson, de 26 anos, passou por Cruzeiro, Corinthians e Fortaleza. E está fora do Brasil desde 2022. 

A Seleção Brasileira estreia na Copa do Mundo no sábado (13) contra Marrocos às 19h (Brasília) em Nova Jersey.