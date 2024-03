Edi Mattos, cantor de Nova Iguaçu, lança o Hit "FAZ O MM" que conquista as redes sociais

O lançamento da música "FAZ O MM" pelo cantor carioca de Nova Iguaçu, Edi Mattos, tem agitado as redes sociais nos últimos dias, conquistando mais de 3 milhões de visualizações em todas as plataformas digitais. Edi Mattos, conhecido por sua versatilidade como poeta, cantor e compositor, está deixando sua marca na cena musical brasileira.

Sua jornada na música começou na adolescência, quando integrou um coral na igreja de sua cidade natal em Cachoeiro de Itapemirim. Porém, foi apenas no início de 2022 que ele começou a compor suas próprias canções e decidiu levar sua carreira a sério. Com o lançamento de sucessos como "American Pie", "Imagina Nós Dois" e "Coração Gelado", Edi Mattos conquistou destaque com seu estilo característico de r&b/soul.

Em 2023, o cantor lançou seu primeiro álbum, intitulado "Welcome", que lhe rendeu reconhecimento e uma indicação como Cantor do Ano pelo site GLP4. Sobre sua jornada artística, Edi Mattos compartilha: "Meu sonho sempre foi viver da arte, seja nos palcos cantando ou envolvido em projetos artísticos. Por isso, busco sempre inovar e oferecer algo diferente ao meu público, buscando crescer e me destacar."

Com "FAZ O MM", Edi Mattos reafirma sua presença no cenário musical nacional, mostrando sua capacidade de criar hits envolventes e conquistar o público com sua autenticidade e talento.