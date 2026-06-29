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Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
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Economia

Governo abre crédito de R$ 550 milhões para subsidiar diesel

Medida provisória destina recursos ao Ministério de Minas e Energia

29 junho 2026 - 09h06Por Agência Brasil
Governo abre crédito de R$ 550 milhões para subsidiar dieselGoverno abre crédito de R$ 550 milhões para subsidiar diesel - (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)
O governo federal abriu crédito extraordinário de R$ 550 milhões para subsidiar a importação de óleo diesel de uso rodoviário. A medida provisória publicada nesta segunda-feira (29) destina-se ao Ministério de Minas e Energia, com execução pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
 
A norma está vinculada à iniciativa prevista na Medida Provisória nº 1.349, de 2026, que trata do mesmo tipo de apoio ao combustível.
 
O crédito extraordinário é um instrumento previsto na Constituição para atender despesas urgentes e imprevisíveis. Nesse caso, o valor será aplicado em âmbito nacional para subsidiar a importação de diesel, com o objetivo de viabilizar o abastecimento e mitigar impactos no mercado.
 
Segundo a medida provisória, a integralidade dos recursos — classificados como despesas primárias do orçamento fiscal — será direcionada para essa finalidade. 