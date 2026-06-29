Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 29 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 27/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Internacional

Quarto voo brasileiro para Venezuela decola com bombeiros e donativos

Dois grandes terremotos atingiram o país e deixaram milhares de mortos

29 junho 2026 - 07h42Por Eliane Gonçalves - Repórter da Radioagência Nacional
Quarto voo brasileiro para Venezuela decola com bombeiros e donativosQuarto voo brasileiro para Venezuela decola com bombeiros e donativos - (Foto: Corpo de Bombeiros SP/Divulgação)

O Brasil enviou nesse domingo (28) um quarto avião com ajuda humanitária para a Venezuela, que sofre com a destruição provocada por dois grandes terremotos seguidos.

O novo voo levou 35 bombeiros de São Paulo e Minas Gerais para a cidade de La Guaira, epicentro dos abalos e região mais afetada. Eles vão ajudar no resgate às vítimas.

O voo partiu do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Segundo o balanço mais recente das autoridades venezuelanas, o número de mortos já chegou a 1.450. Dois deles são brasileiros, segundo o Itamaraty. Já os feridos passam de 3 mil pessoas.

Esses números ainda podem aumentar, à medida que as equipes avançam na busca de pessoas que seguem desaparecidas. 

Os terremotos de magnitude 7,2 e 7,5 na escala Richter, foram seguidos de cerca de 20 réplicas, e  provocaram destruição e desabamentos, na capital Caracas e várias outras cidades. 