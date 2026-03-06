8 de Março: Um Compromisso com a Vida das Mulheres no Brasil

O Dia Internacional da Mulher é um momento de celebração das conquistas femininas, mas também de reflexão responsável sobre os desafios que ainda enfrentamos. Entre eles, a violência contra a mulher continua sendo uma das questões mais urgentes do País.



De acordo com o Relatório Anual de Feminicídios no Brasil 2025, o País registrou 6,9 mil vítimas de casos consumados e tentados. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no ano passado, foram 1.470 mulheres mortas, sendo o maior registro desde que o crime foi tipificado, há dez anos. Os dados revelam a dimensão do problema e reforçam a necessidade de ações mais eficazes.



A maioria dos casos ocorre dentro de relações afetivas, o que evidencia que a violência de gênero está enraizada em estruturas culturais que naturalizam o controle e a agressão. Não se trata apenas de segurança pública, mas de educação, prevenção e mudança de mentalidade.



Temos legislação avançada, como a Lei Maria da Penha e a tipificação do feminicídio, mas é fundamental garantir que os mecanismos de proteção funcionem de forma ágil e acessível. Investir em delegacias especializadas, casas de acolhimento e políticas de autonomia econômica é parte da solução.



Neste 8 de março, reafirmo que defender os direitos das mulheres é defender a Democracia, a dignidade humana e o futuro do País. Celebramos as conquistas, mas também assumimos o compromisso de construir uma sociedade onde todas possam viver com segurança, respeito e liberdade.

Larissa Ashiuchi é empresária e voluntária atuante em projetos sociais e ações solidárias. Foi primeira-dama de Suzano por oito anos (2017-2024), durante os mandatos do prefeito Rodrigo Ashiuchi, se destacando pelo fortalecimento da rede de proteção social do município, no cuidado com grupos vulneráveis, especialmente na valorização das mulheres, e na promoção da sustentabilidade ambiental.