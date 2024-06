Adolescente morre após ser atropelada em Itaquá; outra ficou ferida

Uma menina, de 13 anos, morreu e outra, da mesma idade, ficou ferida após um atropelamento, ocorrido na noite deste domingo (2), na rua Rio Negro, em Itaquaquecetuba.



Policiais militares atenderam a ocorrência. Segundo apuração, um veículo cruzou um farol vermelho e atropelou as vítimas, que atravessavam a via. O motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Uma delas foi socorrida em estado grave ao PS Santa Marcelina de Itaquá, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



A outra adolescente foi levada ao PS Santa Casa de Suzano, onde ficou internada.

O caso foi registrado como lesão corporal e homicídio culposo na direção de veículo automotor, fuga do local do acidente pela Delegacia de Polícia de Suzano.